Colazione sbagliata, il consiglio del nutrizionista: «Evitate questo cibo la mattina, è un'abitudine da cambiare»

«C'è un cibo che si usa consumare a colazione ma sarebbe da cambiare», questo l'avvertimento di un nutrizionista spagnolo. Il primo pasto della giornata è un'abitudine che, invecchiando, siamo soliti mantenere. Anche se gli orari e le faccende domestiche non ci permettono di consumarla con la calma che richiede. Il dietista Pablo Ojeda ha recentemente sottolineato in un programma televisivo l'importanza di questo pasto essenziale della giornata.

Dieta che allunga la vita, il biologo di Harvard: «Le cinque regole che mi hanno ringiovanito di 30 anni»

Il mito della colazione sfatato

Il professionista ha dato le linee guida per poter iniziare la giornata nel miglior modo possibile, con abbastanza calorie per affrontare la giornata ma senza abbandonare il buon percorso nutrizionale. Prima di definire la 'colazione perfetta', Ojeda ha voluto chiarire che fare colazione non è il pasto più importante della giornata. Secondo le sue parole, "si può vivere perfettamente" senza farla.

Le abitudini sbagliate

«Le persone che non fanno colazione, come regola generale, sono persone che non hanno tempo, che devono correre al lavoro, che non riescono a sedersi per mangiare con calma. Se non fai colazione a causa di queste circostanze, è sbagliato. È diverso rispetto a non farlo perché pratichi il digiuno intermittente", spiega. Ciò che il dietista vuole chiarire è che, se salti la colazione perché sei entrato in una dinamica di alimentazione intermittente, si presuppone che, nel momento in cui mangerai, lo farai in modo ordinato ed equilibrato. Ma se non fai colazione perché il tempo te lo impedisce, la solita cosa è che mangi comunque perché le circostanze della vita che conduciamo a volte rendono impossibile farlo in altro modo. In questi casi Ojeda consiglia di fare colazione e di tenere conto di tre semplici linee guida per renderla il più sana possibile.

Le tre linee guida essenziali

Quali sono i tre elementi che dovrebbe includere una colazione sana?

carboidrati. «Un bel toast di pane integrale o di cereali integrali. Un bel carico di«Un belo di Grassi sani. «Questo è fondamentale perché cerchiamo la sazietà. Un bel filo d'olio d'oliva o mezzo avocado. Ma basta un solo elemento grasso". Una buona proteina. "Uovo o una fetta di prosciutto".

Il cibo proibito

Si tratta di un prodotto tradizionalmente molto consumato, ma dannoso a causa del suo alto contenuto di zuccheri: i cereali. «I cereali che tutti abbiamo in casa, per i bambini e per noi stessi, sono i più consumati e i meno indicati con ampissimo margine", spiega il nutrizionista. "Non si possono ingerire 100 grammi e 60 di zucchero", ha spiegato senza mezzi termini. Per iniziare la giornata, un buon pane tostato integrale con olio e prosciutto è la cosa migliore da mettere nel piatto affinché il nostro organismo abbia le energie sufficienti per il resto della giornata.