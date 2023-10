Ciclone Medusa in arrivo: da giovedì pioggia e freddo. Fino a 15-20 C° di differenza tra Nord e Sud

Un profondo vortice proveniente dall'Atlantico porterà con sé una perturbazione destinata a raggiungere gran parte delle regioni centro-settentrionali, con piogge, rovesci e temperature in deciso calo. Si tratta del ciclone Medusa, che, almeno fino a mercoledì 18, non comporterà un maltempo particolarmente intenso, ma da giovedì 19 si avvicinerà ulteriormente all’Italia, aprendo cosi la strada ad un contesto meteorologico decisamente perturbato.

Maltempo a Roma, strade allagate. Bomba d'acqua a Ostia



Al Nord avremo scenari autunnali, con forti piogge, temporali e un clima fresco; al Centro una spiccata instabilità mentre al Sud sembrerà ancora praticamente estate. Anche il prossimo weekend rischia inoltre di essere condizionato dal maltempo autunnale, con piogge su gran parte del Paese. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo elaborate da 3BMeteo fino a domenica 22 ottobre.

Martedì 17 ottobre

Mercoledì 18

Giovedì 19

Al Nord sole offuscato con nubi e stratificazioni compatte ma in un contesto comunque asciutto. Le temperature massime non andranno oltre i 14-19 grafiPiogge al primo mattino su basse Marche, Abruzzo e Lazio interno, che si andranno ad attenuare nel corso dellai giornata e parziali schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi.Piovascni temporali sui settori peninsulari, più soleggiato altrove, con massime tra 23 e 28 C°.Ancora nuvoloso al Nord ovunque con qualche pioggia, in intensificazione serale tra Liguria, Emilia, bassa Lombardia e Triveneto. Molte nuvoloso anche al centro, con piogge soprattutto in Toscana e schiarite altrove. Temperature stabili, con massime tra 20 e 25 C°.Al Sud un po' di nubi sparse si alternerannoa d ampie schiarite e sole prevalente sulle Isole. Le temperature nelle regioni meridionali saranno invece in aumento, con massime tra 27 e 32 gradi.

Piogge sparse che andranno ad aumentare sulle pianure a nord del Po, con temporali su est Liguria e Friuli. Al centro vedremo rovesci e temporali intermittenti ma con temperature in sensibile rialzo, massime tra 24 e 29.

Ancora sole prevalente al sud, con qualche annuvolamento solo su Puglia e Calabria.

Temperature in ulteriore aumento, stanziate ancora tra i 28 e i 32 gradi

Tendenza per venerdì, 20 ottobre

Cielo coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, e piogge intende su gran parte delle regioni settentrionali. Sul tirreno nubi alternate a schiarite, soprattutto. Sereno anche su Roma, mentre sarà coperto con pioggia moderata in Toscana. Sull'adriatico, situazione simile di nubi sparse alternate a schiarite.

Qualche annuvolamento ma complessivamente ancora sereno al meridione.

Sabato, 21 ottobre 2023

Domenica, 22 ottobre

Piogge da moderate a deboli al Nord. Anche al Centro vedremo perturbazioni autunnali, per quanto moderate, con qualche schiarita sulla dorsale appenninca.Cielo nuvoloso e piovaschi stavolta anche in Calabria, mentre sulle isole maggiori ancora alta pressione, con cielo sereno e temperature decisamente miti.

Meteo autunnale anche previsto anche per domenica, con le piogge moderate che manterranno la loro intensità continuando a battere sulla maggior parte delle regioni sia centrali che settentiornali.

Nubi sparse con ampie schiarite sull'adriatico così come sulle isole maggiorni e lungo la dorsale molisana.