dopo neanche una settimana di permanenza abbandona l’La notizia era nell’aria, ma a dare l’ufficialità dell’abbandono della web influencer è lo stesso sito della trasmissione attraverso un comunicato ufficiale: “La più giovane del gruppo ha purtroppo ceduto alle privazioni dell'Isola del Peor- si legge sul sito - dopo solo sette giorni trascorsi sulle spiagge di Cayos Cochinos, e nella giornata di ieri ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco e fare il suo ritorno in Italia.I naufraghi hanno affrontato una prima settimana di sopravvivenza molto difficile a causa delle condizioni meteo: il maltempo e i continui temporali tropicali hanno condizionato le giornate sull’Isola del Mejor e l’Isola del Peor e hanno sicuramente influito sulla decisione finale di Chiara, che già durante il terzo giorno aveva manifestato la propria volontà di volersi ritirare dal gioco.I suoi compagni d’avventura l’avevano poi fatta tornare sui suoi passi, in particolar modo Gaspare, che aveva tranquillizzato la ragazza ridimensionando i problemi legati al maltempo, e Giucas Casella, che ha definito la giovane fashion blogger la figlia che non ha mai avuto; ma l’aumentare delle difficoltà nel corso del gioco l’hanno portata a prendere la decisione irremovibile: da questo momento Chiara Nasti non è più una naufraga de L’Isola dei Famosi”.