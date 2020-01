Call center, la svolta: mai più chiamate indesiderate anche sui cellulari

Ultimo aggiornamento: 16:45

Chiamate invasive e indesiderate da parte dei, sia al telefono fisso che al cellulare? In futuro non saranno più un problema, anche se i tempi sono incerti. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, infatti, verrà esaminato un provvedimento che mira ad ampliare ilUn'iniziativa che andrà a coinvolgere: finora, infatti, la possibilità di rifiutare le chiamate indesiderate era riservata ai telefoni fissi. I tempi, tuttavia, sono incerti: con tutta probabilità, occorrerà attendere mesi per fronteggiare il telemarketing aggressivo e selvaggio anche sui telefoni cellulari.L'iter, infatti, prevede anche una consultazione tra il Governo, gli operatori telefonici e le associazioni dei consumatori. L'ampliamento potrebbe arrivare entro la fine del 2020 e, come spiega Il Sole 24 Ore, le aziende di telemarketing dovranno prima consultare il registro delle opposizioni e controllare che l'utente abbia effettivamente dato il consenso a ricevere chiamate dai call center. L'accesso al database è regolato con una tariffa annuale da pagare al ministro dello Sviluppo Economico o al singolo gestore telefonico.