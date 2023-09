Caldo, ecco il picco: oggi punte di 37 gradi. Poi il calo termico (e nel weekend arrivano i temporali)

Chi vuole godersi gli ultimi giorni di estate è meglio che faccia in fretta. Perché presto questo caldo anomalo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni nelle regioni del Centro-Sud lascerà spazio alla perturbazione che già ha raggiunto le regioni settentrionali e che ha già portato a un calo delle temperature massime al Nord-Ovest. Sulle regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali, spiega 3B Meteo, l'anticiclone africano mantiene non solo condizioni di tempo stabile, ma anche caldo intenso con temperature che saliranno ancora martedì, quando si raggiungeranno picchi di 36°C su Tavoliere, Materano e Cosentino, anche superiori sulle zone interne della Sicilia ionica.

Il cambiamento

Entro mercoledì però l'aria più fresca al seguito del fronte determinerà un ridimensionamento dei valori termici anche al Sud peninsulare.

Poi un temporaneo aumento delle temperature venerdì al Sud, in attesa di una possibile generale rinfrescata entro il weekend.

Caldo anomalo (con picchi di 35 gradi) ma anche temporali e grandinate: Italia divisa in 2. Le previsioni

Martedì picco di caldo, anche di 37°C

Ulteriore lieve aumento delle temperature al Sud rispetto alle 24 ore precedenti con picchi di 36/37°C sulle zone interne del Catanese, leggermente inferiori su Tavoliere, Materano e Cosentino. Scendono di qualche grado i valori al Centro-Nord.

Al Nord rovesci e temporali (anche forti)

Il Nord Italia è ai margini della cupola anticiclonica subtropicale e quindi esposta a correnti mediamente fresche e instabili atlantiche. Dopo il primo passaggio temporalesco di lunedì, martedì sarà una giornata interlocutoria con sole prevalente e al più qualche nota intabile sull'estremo Nordest. Mercoledì, spiega 3B Meteo, una nuova modesta ansa ciclonica raggiungerà il Nordovest dalla Francia, innescando qualche pioggia o temporale sparso che entro giovedì tenderà ad interessare anche il Nord-est. In questa fase i fenomeni saranno distribuiti in modo estremamente disomogeneo, in quanto non si tratterà di un fronte organizzato: dunque alcune aree potranno rimanere all'asciutto e altre limitrofe ricevere anche ingenti quantità di pioggia, questo soprattutto sulla Valpadana. Su Alpi, Prealpi e alto Piemonte le precipitazioni tenderanno invece ad essere più frequenti e diffuse. Non sono da escludersi locali nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Centro-Sud, tempo stabile fino a mercoledì (ma poi si cambia)

Il Centro ma soprattutto il Sud saranno più direttamente coinvolti dall'alta pressione afro-mediterranea fino a mercoledì compreso. Tempo dunque più stabile ma non sempre soleggiato, anzi i cieli potranno venire spesso offuscati dal passaggio di nuvolosità medio-alta, mentre martedì non si esclude anche qualche piovasco in transito sulle regioni centrali. Giovedì l'anticiclone inizierà a ritirarsi verso Sud sotto l'incalzare delle correnti atlantiche, con qualche rovescio o temporale anche di forte intensità in arrivo al Centro ma sporadicamente pure sulle regioni del Sud.

Mercoledì calo di 4-5 gradi

Poche variazioni al Centro-Nord, calano le temperature in Sardegna e sul Sud peninsulare, anche di 4/5°C rispetto alle 24 ore precedcenti, resistono condizioni di caldo intenso sull'entroterra della Sicilia con punte di 36°C.

Giovedì il caldo resiste in Sicilia

Poche variazioni rispetto al mercoledì, salvo un certo calo delle temperature diurne sulle centrali tirreniche. Sempre molto caldo sull'entroterra della Sicilia, dove si potranno localmente raggiungere picchi di 34/36°C.

Venerdì correnti nord africane

Poche variazioni al Centro-Nord, mentre un nuovo aumento delle temperature potrebbe interessare il Sud Italia per la temporanea risalita di correnti nord africane, con punte di 35/36°C su basso Adriatico e zone ioniche.

Temporali e calo termico nel weekend

Possibile generale calo termico su gran parte d'Italia per la formazione di una depressione sulle regioni centro-meridionali, anche con tempo instabile e temporalesco.