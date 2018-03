"Rallentate, qui i bimbi giocano ancora per strada". Il cartello del Comune fa il giro del web

Sul cartellone anche i disegni che raffigurano bambini intenti a giocare a pallone, che saltano la corda, che sono seduti per terra intenti a leggere un libro. «Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada». È quanto si legge nel Cartellone che il, paesino di montagna in provincia di Foggia, ha fatto affiggere all'ingresso dell'abitato., vogliamo farli sentire - dice il sindaco - protagonisti, sono il nostro futuro. E abbiamo questa che considero una virtù: i, si sbucciano le ginocchia cadendo nei nostri vicoli, giocano insieme, sotto i nostri occhi e vogliamo proteggerli dai rischi che ci sono». In poco tempo la notizia e l'immagine del cartellone ha fatto il giro dei siti web ed è stata ripresa da alcuni giornali locali. «- racconta all'ANSA il sindaco, Luigi Di Fiore - Siamo 2020 abitanti; negli ultimi anni sono nati 3, al massimo 4 bambini all'anno. Nel 2018, invece, ne nasceranno 12 e per noi è un vero record».«All'ingresso del paese - spiega il sindaco -che porta ad accelerare e quindi, prendendo questa idea da internet, abbiamo pensato di avvisare tutti, per proteggere i nostri ragazzi». Il sindaco annuncia che il Comune sta lavorando anche per realizzare nel paese una sala lettura dove i bambini e i ragazzi possono andare per leggere e studiare.Nell'istituto scolastico del paese che, dall'asilo alla terza media, studiano circa un centinaio di alunni, mentre altri 70/80 ragazzi frequentano gli istituti superiori nei Comuni limitrofi, come San Marco e San Giovanni. «Non stiamo morendo - conclude il sindaco - c'è ancora tanta speranza e vogliamo concentrarci sui bambini, sui giovani, sul nostro futuro».