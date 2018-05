Doglie all'improvviso e Selene nasce nella vasca da bagno

Le doglie all'improvviso, poi la decisione mettendo in pratica le nozioni ricevute al corso preparto: la piccola Selene è nata nella vasca da bagno di casa. Il parto straodrinario è stato raccontato da mamma e papà. Come scrive il Giornale di Sicilia.

Quando mia moglie ha iniziato ad avere le contrazioni dormivo. E' passata dal letto al bagno, ma ho capito subito che non ce l’avremmo fatta ad andare in ospedale e mi ha chiesto di riempirle la vasca per partorire in acqua

, ha raccontato il papà di Selene.



In un secondo momento è intervenuto il personale sanitario in ambulanza che ha reciso il cordone ombelicale e trasferito la mamma, la piccola Selene e la sua folta chioma di capelli nerissimi nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Civico a Palermo.

