Città del Vaticano – Papa Francesco ha saltato a sorpresa il rito della lavanda dei piedi che si teneva nella basilica vaticana per andare a celebrare la messa in coena domini da solo a casa del cardinale Angelo Becciu. Un gesto straordinario, altamente simbolico, che suona come una riabilitazione e che nessuno si aspettava proprio oggi, tanto meno l'ex prefetto della Congegazione dei Santi che ha saputo dell'intenzione del pontefice da una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati