Giambruno, Mediaset indaga su possibile violazione del Codice etico: cos'è e cosa rischia il giornalista

Il futuro in Mediaset di Andrea Giambruno sarà deciso nel più breve tempo possibile. L'azienda - a quanto si apprende - sta procedendo in modo accurato con gli accertamenti sulla vicenda che lo riguarda, per valutare eventuali profili di responsabilità. Giambruno, conduttore della rubrica "Diario del giorno" su Rete 4, il 20 ottobre si è autosospeso per una settimana, in accordo con la direzione di testata, dopo la diffusione di alcuni fuorionda da parte di "Striscia la Notizia" e la rottura con Giorgia Meloni annunciata via social dalla premier.

Giambruno tornerà a condurre Diario del giorno? L'autosospensione e le intenzioni di Mediaset. Ricci: «Non ci sono altri fuorionda». Le indiscrezioni

Cos'è il Codice etico Mediaset

Sotto la lente di Mediaset, in particolare, ci sarebbero possibili violazioni del Codice etico, che all'articolo 8 recita che «il Gruppo Mediaset rifiuta ed esclude ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, salvaguarda gli stessi da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo della persona e/o discriminatorio posto in essere in base a sesso, età, razza, lingua, nazionalità, religione, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali».

Lo stesso articolo precisa che i dipendenti di Cologno Monzese sono tenuti ad «impegnarsi per prevenire il verificarsi di discriminazioni, atti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, contribuendo al raggiungimento di tale obiettivo anche attraverso relazioni interpersonali e contegni individuali rispettosi della sensibilità altrui».

Cosa rischia Giambruno

Inoltre il Gruppo «esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing o simili, che sono tutti, senza eccezione, proibiti».