Ratzinger, la lettera sul caso abusi: «Chiedo perdono alle vittime. Affronto grandissima colpa, ma non sono un bugiardo»

Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di «grandissima colpa» per chi commette abusi ma anche per chi non li affronta. Negli incontri con le vittime «ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l'affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade». «Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore» e «ogni giorno mi domando se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa».

Il papa emerito si dice «colpito» del fatto di essere stato presentato come «un bugiardo» per la «svista» contenuta nella memoria presentata ai legali autori del rapporto. Benedetto XVI ringrazia i collaboratori del lavoro fatto: «Vorrei ringraziare in particolare il piccolo gruppo di amici che, con abnegazione, per me ha redatto la mia memoria di 82 pagine per lo studio legale di Monaco, che da solo non avrei potuto scrivere». «Nel lavoro gigantesco di quei giorni - l'elaborazione della presa di posizione - è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell'Ordinariato del 15 gennaio 1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia scusabile», sottolinea Ratzinger riferendosi alla correzione già fatta sul tema lo scorso 24 gennaio.

LA LETTERA

«Esso nulla toglie alla cura e alla dedizione che per quegli amici sono state e sono un ovvio imperativo assoluto. Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità, e addirittura per presentarmi come bugiardo. Tanto più mi hanno commosso le svariate espressioni di fiducia, le cordiali testimonianze e le commoventi lettere d'incoraggiamento che mi sono giunte da tante persone», conclude il Papa emerito.

Il Papa emerito lancia un messaggio alla Chiesa che troppo spesso 'dormè di fronte ai problemi. «Sempre più comprendo il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente. Che in quel momento i discepoli dormissero rappresenta purtroppo la situazione che anche oggi si verifica di nuovo e per la quale anche io mi sento interpellato», scrive nella Lettera dopo il dossier sugli abusi nella diocesi di Monaco.