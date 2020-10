​Covid a Napoli, ospedali pieni: allestiti nuovi posti letto al Cotugno

Saranno disponibili in giornata 16 nuovi posti letto di ricovero ordinario per pazienti Covid all'ospedale Cotugno di Napoli, dove negli ultimi giorni si è registrato un aumento di ricoveri che sta saturando i reparti dedicati ai malati di coronavirus . Sono attualmente 79 i pazienti Covid ricoverati in reparto ordinario, 16 quelli ricoverati in terapia subintensiva e otto i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui tre intubati. Si sta procedendo quindi a liberare altri reparti della struttura per rendere disponibili entro oggi ulteriori 16 posti di ricovero ordinario.



Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo quanto riportato nell'aggiornamento diffuso ieri dal ministero della Salute, attualmente in Campania sono 421 le persone ricoverate con sintomi da Covid e 38 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.