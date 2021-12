Bomba meteo sul fine settimana: dove arriverà il maltempo

Dopo le prime nevicate degli scorsi giorni, una nuova ondata di maltempo è in arrivo in tutto il nostro Paese. Nelle prossime ore, Piemonte e Lombardia potrebbero ospitare nuove nevicate, mentre il resto del Nord e le regioni centrali tirreniche vedranno un graduale peggioramento, con piogge pomeridiane. L'allerta meteo include anche il Sud, dove nevicherà oltre i 1000/1200 metri. Foto: Shutterstock - Music: 'Perceptionì from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> EVENTI CLIMATICI ESTREMI, UNO AL GIORNO