Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro dal quale sta divorziando: la proposta di matrimonio, i figli e la crisi

Tiziano Ferro ha annunciato il suo divorzio con il marito Victor Allen.

Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti. «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto in un post sui social -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me».

Chi è Victor Allen

Sempre molto riservato sulla sua vita privata Tiziano Ferro ha incontrato Victor Allen nel 2016 a Los Angeles, presso la Warner Bros dove l'uomo lavorava come consulente e Tiziano stava girando un video musicale. Si innamorano e si fidanzato. Ma chi è Victor? Victor Allen è l'ormai ex marito di Tiziano Ferro e anche lui appartiene al mondo dello spettacolo, ma americano. Infatti, è un ex consulente della Warner Bros e oggi è proprietario di un'agenzia di marketing di Los Angeles e ha 58 anni.

Il fidanzamento e le nozze

Dopo 3 anni di fidanzamento Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati. È stato Allen a fare la proposta di matrimonio a Tiziano. Ed in una giornata speciale, ovvero nel giorno in cui l'artista di Latina ha compiuto 39 anni. Allora, erano fidanzati da tre anni. «Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l’anello», ha raccontato Ferro a vanity fair. Era il 13 di luglio del 2019 quando ormai vicini al tramonto Tiziano Ferro ha sposato quello che sembrava potesse essere l'amore della sua vita. L'unione è avvenuta nella dimora del cantante a Sabaudia con rito civile, ma il 25 giugno si erano già sposati in gran segreto a Los Angeles.

I figli

Dopo 3 anni dalle nozze e precisamente il 28 di febbraio del 2022 sul profilo Instagram di Tiziano Ferro è comparsa una foto in cui annunciava di essere diventato papà di due bambini: Margherita e Andres. «Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. - scriveva sui social - La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi», scrive, prima di rivelare anche i nomi dei due neonati: «Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra».

La riservatezza

Tiziano Ferro, dopo aver dato l’annuncio dell’arrivo dei suoi figli, ha spiegato che non dichiarerà ulteriori dettagli. I bambini arrivano da una madre surrogata oppure no? Ecco cosa ha detto via Instagram: «Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!»