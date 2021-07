Veronica Ciardi, chi è la (quasi) moglie di Federico Bernardeschi? Dal bacio saffico al Gf alla carriera nella moda

La festa per il rigorista della nazionale Federico Bernerdeschi non è finita. Sposerà oggi la sua compagna Veronica Ciardi al Duomo di Carrara. Ma chi è Veronica Ciardi, da oggi, in Bernardeschi? Già nota al mondo dello spettacolo Veronica è una modella, showgirl, attrice nonchè ex gieffina del 2010. Nata a Roma nel 1985 ed è circa otto anni più grande di Federico, la modella e il calciatore hanno però un rapporto burrascoso, si sono lasciati difatti nel 2017 per poi riprovarci a distanza di qualche mese. Veronica ha partecipato al Grande Fratello 10, tra il 2009 ed il 2010 e in quell’edizione fu anche autrice di un bacio saffico che fece molto scalpore. Infatti, la soubrette romana fu ripresa dalle telecamere della casa durante lo scambio di un bacio appassionato con Sarah Nile, anche lei concorrente del GF e amica di Veronica. Federico e Veronica si sono fidanzati nel 2016 dopo un lungo corteggiamento, come dichiarato dallo stesso Campione d’Europa 2021. Tuttavia, il rapporto si è rotto improvvisamente per alcuni mesi nel 2017. Ma i due hanno tentato nuovamente di riconciliarsi e nel 2019 hanno avuto una splendida bambina. Oggi 13 luglio 2021, è il giorno del Sì: Bernardeschi e Ciardi si sposano a Carrara.

Veronica Ciardi, chi è?

Veronica è nata il 13 luglio del 1985 sotto il segno zodiacale del Cancro. Veronica fin da piccola ha un rapporto piuttosto complicato con il padre, e ha un fratello a cui sembra essere piuttosto legata. Purtroppo non si hanno altre informazioni in merito al passato dell’ex gieffina. Tuttavia, si sa con certezza (perchè lo ha più volte detto lei stessa) che ha una vera e propria fobia del mare. Da piccola infatti Veronica ha rischiato di annegare.

La carriera

La Ciardi prima di debuttare nel mondo dello spettacolo lavorava in una scuola materna. Ma la sua ambizione l'ha portata giovanissima a fare i primi passi nel piccolo schermo. Nel 2002 partecipa ad alcuni concorsi di bellezza, come ad esempio Miss Italia, dove si fa notare per la sua bellezza. La vera e propria svolta però arriva solamente nel 2010, anno in cui partecipa alla decima edizione del Grande Fratello e forse anche a quel bacio tanto discusso. Forte del successo del reality di casa Mediaset, Veronica entra ufficialmente nel mondo televisivo e partecipa ad altri programmi come ad esempio Ciao Darwin, Fenomenal e The Call. Il 2011 la vede conduttrice televisiva di una celebre rubrica settimanale di Gossip. Sempre nello stesso periodo, ha l’occasione anche di debuttare come attrice nel film “Una cella in due” di Enzo Salvi.

La sua passione: la moda

L’anno successivo, Veronica diventa ospite fissa del salotto di Chiambretti. Molte le apparizioni della showgirl anche nel grande schermo, tra i film in cui è comparsa possiamo sicuramente citare: I soliti idioti, Una notte da paura e Una vacanza da sogno. Veronica però decide di lasciare la televisione per dedicarsi alla sua vera grande passione: la moda.