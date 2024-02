Valentina Ferragni, Chiara e Fedez verso il divorzio? La sorella conferma: «Parlerà»

La crisi coniugale e la separazione (mai confermata) di Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti online e offline.

Tra chi crede che i due si siano separati già da tempo e chi invece pensa che i due si amino molto, ma che il silenzio sulla crisi nasconda una strategia di marketing volta a creare hype sui Ferragnez, Chiara e Fedez fanno discutere e, non trovando riscontro nei diretti interessati, parenti e amici sono il bersaglio di numerose domande scomode.

Tra questi anche Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara.

Le parole di Valentina Ferragni

Raggiunta dai suoi fan e da alcuni giornalisti, tra cui quelli dell'Ansa, Valentina Ferragni si è ritrovata al centro di alcune domande scomode sulla relazione tra la sorella maggiore Chiara e Fedez, durante una delle sfilate della Milano Fashion Week, alla quale Chiara non ha partecipato.

Valentina ha rilasciato poche parole, per evitare di mettere ancora di più in difficoltà i Ferragnez che in questi giorni sono stati inseguiti da fan e paparazzi che vogliono sapere che cosa sta succedendo tra di loro. «Preferisco non parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei», ha rivelato la più piccola tra le Ferragni, lasciando cadere la domanda.