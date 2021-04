Valentina Ferragni, sorella di Chiara: «Ho scoperto di soffrire di insulino resistenza»

«Ho fatto le analisi, non sono andate bene: ho scoperto di soffrire di insulino resistenza». Valentina Ferragni, sorella dell'imprenditrice digitale Chiara, sceglie di confidarsi con i suoi 4 milioni di followers su Instagram raccontando la sua condizione di salute più grave del previsto. E sceglie di farlo tramite social perché convinta che sia il modo migliore per sensibilizzare i suoi fan, in particolare le ragazze, sul problema.

Per insulino resistenza, in medicina, si intende la bassa sensibilità delle cellule dell'organismo all'azione dell'insulina: effetto di questo disturbo è che il glucosio non riesce a essere assorbito dalle stesse in risposta all'azione esercitata dall'ormone e rimane a livello ematico. Ecco perché, se ne arriva meno, l’organismo cerca di compensare, producendo maggiori quantità di insulina. In questi casi la glicemia rimane elevata ma le cellule risultano carenti di energia: il pancreas cerca di compensare la diminuzione dell’ingresso di glucosio nelle cellule producendo quantità maggiori di insulina; nella maggior parte dei casi, il pancreas riesce a sopperire alla maggiore richiesta di insulina per molti anni. Le cause possono essere ormonali, genetiche o farmacologiche e non sempre è facile da diagnosticare. A riconoscere i sintomi della patologia in questione nella 28enne cremonese è stata la sua dottoressa che Valentina ha voluto ringraziare e elogiare sui social.

Valentina da anni ormai ha deciso di seguire le orme della sorella più grande diventando influencer e testimonial di diversi brand. Il suo profilo è da sempre associato alla lotta in favore del body positive, ovvero l'accettazione del proprio corpo. Di recente ha confidato di avere problemi di metabolismo.