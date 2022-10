Totti e Noemi, il capitano esce allo scoperto sui social: la cena in un noto locale di Roma nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono piu'. Ieri, serata di festeggiamenti con champagne e candeline in un noto locale di Roma nord. Un ristorante famoso per le sue cene spettacolo, e loro sono li' insieme seduti l'uno di fianco all'altro. E' proprio Totti a postare un video nelle sue storie Instagram, proprio a voler dimostrare che lui non ha piu' nulla da nascondere.