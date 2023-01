Totti e Noemi, finite le vacanze formato "famiglia allargata": le foto a Miami

Le vacanze formato famiglia allargata di Francesco Totti e Noemi Bocchi non potevano che finire con tanto di paparazzata. I due sono giò tornati in Italia ma ora circolano in rete gli scatti romantici della prima vacanza insieme con tutta la famiglia. I figli di Totti e quelli di Noemi hanno trascorso il capodanno assieme ai rispettivi genitori tra Miami, Honduras, Bahamas e Messico. L'ex capitano giallorosso e la nuova compagna, dopo il Natale trascorso a Roma nel nuovo attico di Vigna Clara, sono partiti con i figli dei precedenti matrimoni per Miami. Hanno passato dei giorni prima su una nave da crociera ai Caraibi e poi sono di nuovo ripartiti per Roma (e stavolta per Totti la destinazione è Roma Nord) .

Totti e il caso scommesse, il legale di Ilary Blasi: «Lei non sapeva dei movimenti di denaro»

Totti e Noemi, le foto delle vacanze

E mentre il caso Totti sull'antiriciclaggio è ancora aperto su Instagram escono gli scatti di lui e la nuova compagna. Nel frattempo a tornare di nuovo a Roma è stata anche Ilary Blasi che dopo aver passato il Capodanno con il "suo" Bastian in oriente è rientrata nella villa del Torrino. Di loro due, ancora, nessuna foto.