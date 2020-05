Francesco Totti alla scoperta di Roma assieme alla sua Ilary. «Detto fatto» ha scritto Francesco in post su Instagram dove ha raccolto le più belle foto della passeggiata al centro della Capitale un giorno prima del via libera alla riapertura delle attività commerciali sancita dal Governo. Totti lo aveva promesso e finalmente ci è riuscito: camminare indisturbato per il centro di Roma senza che folle di tifosi lo fermassero per chiedere selfie e autografi. E così oggi pomeriggio con indosso una mascherina è uscito con la moglie Ilary Blasi e un’altra coppia di amici alla scoperta dei più bei posti della città eterna: dalla Fontana di Trevi, al Pantheon, passando per via del Corso e piazza Colonna.

A bordo di uno scooter la coppia si è mossa tra i vicoli di Roma, ha ammirato i monumenti, passeggiato attraverso le stradine dense di storia. Qualcosa di nuovo per Totti che nelle numerose interviste rilasciate in passato ha sempre raccontato come il suo desiderio fosse quello di passeggiare senza che nessuno lo riconoscesse per la Capitale: «Non lo posso fare da quando avevo 18», ha dichiarato recentemente in una delle tante dirette su Instagram. Questo pomeriggio, complice il parziale lock down, Francesco ha realizzato il suo piccolo sogno, camminando in una Roma senza turisti. Si è dato un bacio con Ilary davanti alla Fontana di Trevi, ha ammirato la bellezza del Pantheon e la maestosità dell’Altare della Patria a piazza Venezia, ha camminato davanti a Palazzo Montecitorio e visitato piazza Navona osservando con meraviglia la stupenda Fontana dei quattro fiumi. In serata è tornato verso l’Eur dove abita assieme alla famiglia a bordo del suo scooter e portando con sé un ricordo magnifico.

