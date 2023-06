Prove di disgelo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice ha consegnato ai legali della famiglia dell'ex capitano giallorosso le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica al centro della disputa negli ultimi mesi, con qualche giorno di anticipo rispetto all’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva sancito l'esecuzione il prossimo 30 giugno 2023

Totti, prove di pace con Ilary

Totti rientra quindi in possesso del centro sportivo, sede della Totti Soccer School, dopo un lungo periodo di tensione che aveva visto come conseguenza anche l'annullamento del Memorial Enzo Totti, evento organizzato in memoria del padre di Francesco morto di Covid. «Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria», aveva riferito la famiglia Totti, che su quei campi gestisce una scuola calcio.

L'accordo

L’ex numero 10 tornerà a gestire al 100% il centro sportivo della Longarina di proprietà della famiglia dal 2003. Da circa quattro anni, Francesco aveva affidato la gestione alla famiglia Blasi con un contratto di affitto intestato alla Asd Longarina, società composta dal suocero di Francesco, Roberto Blasi (presidente) in cui compaiono Ilary al 90%, il cugino di Totti Angelo Marrozzini al 5% e Ivan Peruch (marito di Silvia Blasi) al 5%. Quando il matrimonio è entrato in crisi, l’ex attaccante avrebbe voluto rientrare in possesso della gestione, ma la famiglia Blasi ha rifiutato. Allora gli è stato chiesto di corrispondere un canone di affitto mensile più alto (l’accordo prevedeva 3000 euro al mese), ma anche questa richiesta ha trovato il rifiuto dei Blasi. Totti, dunque, ha dovuto adire a vie legale e chiedere lo sfratto, ottenuto dal giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma che ha emesso l’ordinanza e che sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. E proprio a fine giugno sarebbe scaduto il contratto di concessione che la scuola calcio di Totti aveva con la società dei Blasi e che non era stato rinnovato proprio per via della vicenda giudiziaria che ha travolto i due ex coniugi. Oggi Ilary ha anticipato la riconsegna.