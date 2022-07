Totti e Ilary, la separazione milionaria: ecco com'è stato diviso il patrimonio. «A lei resta la casa dell'Eur»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è solo una questione di cuore. Da studiare - e c'è voluta la dovuta calma - anche la situazione patrimoniale della (ex) coppia che insieme detiene un impero milionario. Se l'ex calciatore ha incassato durante la carriera oltre 84 milioni di euro, la conduttrice ha guadagnato con il suo ultimo lavoro circa 50mila euro a puntata. Insieme hanno creato una società e sono diverse le proprietà della famiglia: pare che proprio per far quadrare i conti gli ex coniugi ai siano presi un po' di tempo prima di annunciare ufficialmente la separazione. Ma vediamo come saranno divisi i beni.

Totti e Ilary, ecco com'è stato diviso il patrimonio

Totti e Ilary avrebbero scelto la "separazione con negoziazione assistita", una formula introdotta nel 2014 che nel giro di poche settimane mette fine a un matrimonio durato 20 anni, contrariamente all'iter tradizionale che richiede tra i 6 e i 7 mesi oltre alla comparizione in Tribunale. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Blasi è assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, matrimonialista di Milano esperto in clientela vip (tra i suoi assistiti, a suo tempo, Simona Ventura). Totti ha scelto l'avvocato Antonio Conte, che assiste l’As Roma nella giustizia sportiva.

Totti e Ilary: «Erano già in separazione dei beni»

Totti dovrebbe liquidare alla moglie le sue quote societarie al 90%, mentre per quanto riguarda le proprietà la divisione è presto fatta: sono già in separazione dei beni. Ilary resterà nella villa da 25 vani al Torrino, della quale detiene la nuda proprietà su una porzione (il proprietario è il "pupone"). Tra le altre proprietà della conduttrice, un appartamento a Milano e uno a Roma, oltre a due garage. A Francesco restano la casa di Sabaudia, dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze, un villino nel quartiere Axa, dove viveva prima del matrimonio, un appartmanto all'Eur (al momento affittato), due magazzini e due garage.