Totti e Ilary, chi è Alessia Solidani: la parrucchiera che avrebbe fatto da tramite tra la Blasi e l'amante

Si chiama Alessia Solidani ed è una delle hairstylist più amate dalle star italiane. Grande amica di Ilary Blasi, sarebbe lei - secondo le accuse di Francesco Totti che per la prima volta ha parlato dellla sua separazione in un'intervista al Corriere della Sera - la persona che avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo nuovo misterioso compagno.

Ilary e Alessia, che la tra le sue clienti vanta grandi nomi della tv come Michelle Hunziker, sono cresciute insieme: la Solidani la segue sin dalle prime apparizioni in televisione ed è stata artefice di molti cambi look, dalle parrucche del Grande Fratello alle pettinature più trendy. Alessia Solidani, che ha fondato un marchio che porta il suo nome con cinque saloni all'attivo a Roma, compare spesso nelle stories di Ilary tra cene, feste e vacanze. L'ultimo pranzo, qualche giorno fa, all'Hotel De Russie nella capitale.

Totti e la verità su Ilary Blasi: «Non sono stato io a tradire per primo. Lei mi ha portato via la collezione di orologi e ho trovato cimici in auto»

Lei, lui e l'altra

Un rapporto, dunque, che va ben oltre il semplice lavoro. Secondo quanto dichiarato da Totti, Alessia avrebbe avuto un ruolo determinante nella storia tra Ilary e un altro uomo, probabilmente conosciuto a Milano dove la conduttrice si trovava spesso per girare le sue trasmissioni tv. «Le ho guardato il cellulare - ha raccontato Totti - E ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro». La terza persona era «Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica», mentre l'altro «è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l'ha avuto».

L'uomo misterioso

Chi sia quest'uomo resta ancora un mistero. Quest'estate si sono fatte sempre più insistenti le voci su Cristiano Iovino, personal trainer ed ex fidanzato (tra le altre) anche di Giulia De Lellis.

I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Ma l’uomo misterioso chi è? Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel.