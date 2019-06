Francesco Totti e Ilary Blasi a Ibiza per festeggiare 14 anni di matrimonio: «Per sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo l'addio alla, ufficializzato nella conferenza stampa nella sala d'onore del Coni,è subito andato in. Con la moglie,, l'ex capitano ed ex dirigente giallorosso è volato a, dove la coppia ha festeggiato anche i 14 anni di matrimonio.Ieri, infatti, la showgirl e conduttrice aveva postato una romantica foto scattata al mare, allegando nella didascalia 14 cuori. Era infatti il 19 giugno 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sposavano a Roma, con tanto di diretta televisiva per quello che è sembrato un 'royal wedding' all'italiana. Su Instagram, la foto postata da Ilary Blasi ha ricevuto anche la risposta, in un commento, di Francesco Totti, che ha scritto: «Per sempre».Il post ha ricevuto, in poche ore, oltre 100mila 'like' e diversi commenti, tutti unanimi. «Roma vi ama, siete bellissimi», scrivono molti utenti di fede giallorossa.