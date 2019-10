di Ida Di Grazia

Temptation Island Vip

Serena Enardu

a Temptation Island Vip,

Emozionante, toccante e a tratti straziante. L'ultimo falò di confronto ditrasi è concluso con un addio,. Ma scopriamo insieme cosa è accaduto.Con l’uscita in esterna si conclude il percorso diè il momento di confrontarsi. «In questi giorni ho fatto una vacanza che non ho mai fatto, sono stati venti giorni incredibili, io sono anche madre e non posso prendermi queste vacanze. Io non gli ho mai fatto pesare il suo lavoro, ho passato tutti i week end da sola. Io quello che faccio anche se non te lo sottolineo ha un peso».«Serena non sei tu la persona che non va bene a me sono io quella che non va bene per te, dopo venti giorni cosa senti?, mi devi dire dove si spinge sinceramente stare bene questo ragazzo, questo non è un gioco, io non posso andare fuori così. Non me ne frega di stare con te se ti piace un'altra persona. Io sono venuto qui ho pianto sperando che mi dicessi che mi ami, io posso fare tutti i passi da gigante che vuole, ma lei mi devi dire quello che prova. Se non mi ami più mi devi dire non ti amo più. Se stai bene senza di me vai senza di me, ma non dirmi bugie. Devi dirmi la verità e devi dirmelo adesso. Io ho passato dei giorni terribili». Pago è un fiume in piena, non riesce a smettere di parlare, Serena è combattuta ma preferisce non esporsi troppo: «Ho una paura folle di tornare a quello che eravamo prima, non mi piace, non ero felice. Per sei anni abbiamo vissuto un rapporto folle stavamo insieme perché dovevamo, facevamo l'amore perché si doveva ma io ero completamente apatica». Alessia Marcuzzi le chiede se è ancora innamorata di Pago: «A volte mi sono impegnata perché volevo provare per lui un amore diverso perché a lui ci tengo moltissimo, mi sono sforzata, forse mi sono presa in giro. Lui è una persona che merita di essere amata come vorrebbe lui. A volte mi chiedo perché non posso provare quello che prova lui? Il tuo è un amore incondizionato a prescindere, anche se ti fa incazzare tu mi ami, io queste sensazioni, questo amore lo aspetto. Sono arrivata a sei anni e mezzo perché ho sempre la speranza che si scatenino in me tutte queste sensazioni. Se io potessi lo farei per lui, do le colpe a lui perché spero che lui mi stimoli»., commenta la Marcuzzi più empatica che mai.«Come faccio a dire che vado via con Serena io voglio solo la sua felicità. Serena non sei più innamorata di me? Puoi dire quello che vuoi, ormai». Serena non risponde, Pago decide di andare via, saluta Alessia poi Serena che lo lascia andare.«Ci sono già passata, vorrei riabbracciarlo, ma non ce la faccio, ho paura di ricominciare e non è più quello che voglio. Io lo amo, ma non posso dargli quello che vuole lui, preferisco prendermi il carico di questa cosa, ma non voglio essere fraintesa, in questo momento ho bisogno di stare sola».Subito dopo il falò Serena chiede di vedere il single Alessandro che gli confessa di volerla vedere anche fuori dal programma lontano dalle telecamere.