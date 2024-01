Stash e Giulia Belmonte, il battesimo della figlia Imagine ad Amalfi: «Un giorno così speciale»

È stato un 2023 di festeggiamenti quello di Stash. Prima di salire sul palco de «L'Anno che Verrà» in occasione della serata di Capodanno, il cantante dei The Kolors ha infatti celebrato insieme alla fidanzata Giulia Belmonte e alla famiglia il battesimo della loro seconda figlia, Imagine.

Il battesimo

Con un post pubblicato su Instagram, Stash e Giulia Belmonte hanno condiviso con i fan gli scatti del battesimo della loro seconda figlia, Imagine, nata nell'agosto del 2020.

Come per la primogenita Grace, anche per l'ultima arrivata è stata organizzata una cerimonia tradizionale in chiesa, proprio sulle note del brano «Imagine» di John Lennon. Dopo il battesimo, la coppia - insieme dal 2017 - si è poi spostata ad Amalfi, in Costiera Amalfitana, per proseguire i festeggiamenti con amici e parenti.

«Il Battesimo di Imagine. Un giorno così speciale», ha scritto la giornalista sotto al post pubblicato su Instagram. Moltissimi i messaggi di auguri alla piccola Imagine. Tra questi, anche quello del papà, che ha commentato scrivendo «Vi amo».