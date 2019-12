Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis denuncia: «Uno dei miei figli vittima di bullismo per i miei post»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Uno dei miei figli è stato vittima di bullismo ». A parlare è, moglie die madre di tre ragazzi ormai adolescenti: Silvia, Davide e Adele. La donna, che in passato, è stata al centro di polemiche perché accusata di ostentare il suo stile di vita privilegiato, ha ammesso in un'intervista al settimanale "Chi" di essere responsabile dell'"" che si è ripercosso sui suoi. Uno di loro è stato anche costretto a cambiare, però, è decisa a fare di tutto affinché i ragazzi vivano tranquillamente l'adolescenza.«Sui social ho fatto qualche passo indietro. Non rinnego nulla - ha spiegato la moglie del conduttore - ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento. Nell'ultimo anno siamo stati costretti a dover cambiare scuola a uno di loro per delle situazioni molto vicine al».ama condividere sui profili social le sue abitudini, senza disdegnare gesti e parole poco. Gli italiani non perdonano la ricchezza e hanno puntato il dito contro di lei.Sul settimanale ammette di aver probabilmente causato congesti di ripicca e di rivalsa tra i banchi di scuola. I suoi post, talvolta provocatori, avrebbero alimentato l'odio sociale nei confronti dei suoi figli e generato atti diè una donna di successo a capo di una società di produzioni televisive e non nasconde il benessere economico della sua famiglia.Non è un mistero, però, che i figli abbiano la priorità e che crescerli talvolta comporti delle difficoltà. Su di lei come madre si è espresso anche Bonolissottolineandone la dolcezza. «Sicuramente, però sono anche molto attenta e pignola su tutto quello che fanno, dai compiti alle classiche raccomandazioni prima di andare a letto», precisa la moglie.Nell'articolo c'è spazio anche per parlare del loro rapporto di coppia: «All'inizio c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine».La lunga intervista però ha sollevato qualche: nelle stories la protagonista ha criticato la prima pagina: «Non pensavo che un settimanale come "Chi" potesse mettere una foto vecchia di 10 anni in copertina con un'intervista e foto interne che non parlano di Paolo Bonolis».