Soleil Sorgè, la verità sul sua liason con Iannone a Domenica Live: «Nessun flirt, lui però...». Barbara d'Urso la spiazza

Soleil Sorgè, la verità sul sua liason con Iannone a Domenica Live: «Nessun flirt, lui però...». Barbara d'Urso sospettosa «Tra noi non c’è stato nulla, ci siamo ritrovati per caso insieme in Sardegna, a casa di amici a Porto Cervo, e siamo andati nei locali insieme. Ci hanno detto che c’erano paparazzi ma abbiamo ignorato la cosa».





Soleil Sorgè ha scelto Domenica Live per fare luce sul gossip che la vedrebbe sentimentalmente legata ad Andrea Iannone. «Andrea è stato molto carino. Siamo tornati anche con lo stesso volo e lui mi ha accompagnato a casa. Poi tutto è finito lì, ma mi sono trovata a fare i conti con le paparazzate».



Per Soleil il tema sarebbe chiuso. E, a chi solleva dubbi, replica che non le interessa in alcun modo farsi pubblicità con nomi di fidanzati noti: «Ho avuto tre ragazzi del mondo dello spettacolo, ma per caso. Adesso basta. Questa estate mi è stato attribuito addirittura un altro flirt con Alessandro l'ex di Ivana Mrazova, fidanzata attuale di Luca Onestini».

Neanche un pensiero su Iannone?, è la domanda che aleggia in studio.

«Non è il mio tipo fisicamente. Non c’è stata intesa tra noi, almeno da parte mia. Lui mi ha chiamata alle 5 di mattina. Ero in giro con le mie amiche. Sono stanca, vorrei lavorare per merito e non per relazioni amorose. Ho avuto un flirt con un personaggio più famoso e non se ne è saputo nulla».

Non fa il nome del nuovo amore ma Barbara D’Urso promette nuove interviste. Intanto, la conduttrice apre la busta choc. All’interno, un messaggio del paparazzo Alex Fiumara che accusa Soleil di aver richiesto i paparazzi per farsi fotografare con Iannone. Soleil però nega tutto. Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA