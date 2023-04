Murdoch non sposa più Ann Lesley Smith, annullato il (quinto) matrimonio: lei è troppo religiosa

«Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta». Così aveva detto il miliardario Rupert Murdoch parlando della storia con quella che per circa un mese è stata la sua promessa sposa. Il tycoon, secondo quanto riporta il Guardian citando Vanity Fair, ha rotto il fidanzamento con la 62enne Ann Lesley Smith a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo quinto matrimonio.

Cosa è successo

Murdoch, che a 92 anni non ha perso la voglia di innamorarsi, aveva annunciato solo un mese fa il suo fidanzamento di Ann Lesley Smith dopo un rincorrersi di foto rubate e indiscrezioni. In gennaio i due erano stati immortalati alle Barbados, con Murdoch a petto nudo. In febbraio il rumors dell'acquisto di una casa a New York per 30 milioni di dollari, e poche settimane dopo l'annuncio ufficiale del fidanzamento con il tycoon che ha chiesto a Lesley Smith di sposarlo il giorno di San Patrizio. Murdoch avrebbe rotto il rapporto a causa, secondo indiscrezioni, delle opinioni e punti di vista troppo evangelici della donna.