Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni: chi è la fidanzata (di 25 anni più giovane): «Per me le cose materiali non contano»

Rupert Murdoch si sposerà per la quinta volta a 92 anni. Stando a quanto fa sapere il New York Post, il magnate dell'editoria è pronto a convolare a nozze con la compagna Ann Lesley Smith, di 25 anni più giovane. La proposta di matrimonio nel giorno di San Patrizio, lo scorso 17 marzo.

Il quinto matrimonio

Come riporta il sito americano, l'uomo d'affari ultra novantenne ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna nel giorno di San Patrizio, cioè lo scorso 17 marzo. Il loro amore è nato a settembre, solo 6 mesi fa, ma nessuno dei due sembra intenzionato a voler perdere tempo. Il primo incontro è avvenuto un evento in California, nel vigneto di Murdoch, poi la frequentazione si è presto trasformata in amore. "Non vediamo l'ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita", ha detto l'uomo, che nel corso della sua vita è già convolato a nozze altre quattro volte. Pare che il matrimonio si celebrerà la prossima estate, anche se per ora non si conosce ancora la data esatta, e che la coppia di sposini sposini poi il tempo dividendosi tra la California, il Regno Unito, lo stato del Montana e New York.



Chi è la compagna



Nonostante l'età, subito dopo la fine del matrimonio con la quarta moglie Jerry Hall lo scorso agosto, il magnate ha iniziato una frequentazione con la donna che diventerà presto sua moglie. Ann-Lesley Smith ha 25 anni in meno di lui e di professione è una musicista e speaker radiofonica. I due hanno trascorso insieme il Natale a Londra, poi sono subito partiti per una fuga d'amore alle Barbados, mostrandosi più innamorati che mai. Anche Smith nel corso della sua vita si è sposata due volte, l'ultima con Chester Smith, morto nel 2008 all'età di 78 anni, lasciandola vedova. “Le cose materiali non sono più importanti per me. Ciò che conta sono le persone”, ha raccontato in seguito in un'intervista alla rete americana Con.