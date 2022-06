Murdoch divorzia dall'attrice Jerry Hall dopo sei anni. È la quarta separazione per il tycoon

Sarà un divorzio milionario, questo è certo. Il magnate dei media Rupert Murdoch divorzia dall'attrice Jerry Hall dopo sei anni di matrimonio. L'unione del 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice già sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato al capolinea, secondo fonti anonime citate dai media tra cui il New York Times. Per Murdoch, se la notizia sarà confermata, sarebbe il quarto divorzio. Murdoch e la Hall sono sposati dal 2016 e all'epoca delle nozze Rupert si era definito «l'uomo più felice del mondo».

Il New York Times ha citato due persone che hanno familiarità con la questione.

Murdoch si è sposato con la Hall con una cerimonia di basso profilo nel centro di Londra nel marzo 2016.

È improbabile che il divorzio di Murdoch, il suo quarto, alteri l'assetto proprietario delle aziende in cui detiene partecipazioni, che includono le società madri di Fox News e del Wall Street Journal.

La separazione tra Murdoch e la Hall potrebbe invece avere contraccolpi sulle attività delle varie società che fanno capo al tycoon e che spaziano dalla Fox, appunto, al «New York Post», il tabloid «The Sun», il «Times» nel Regno Unito e a Sky News in Australia. Nei primi anni di matrimonio sembrava che Rupert fosse felice di dedicare tempo alla nuova moglie, lasciando spazio ai figli dei precedenti matrimoni - e in primis al suo successore - di farsi strada ai vertici dell'impero di famiglia.

La saga dei Murdoch ha liberamente ispirato la serie di Hbo «Succession». Il tycoon ha in totale sei figli: Prudence con la prima moglie Patricia Booker, una modella australiana da cui ha divorziato nel 1965; Elizabeth, Lachlan e James dalla seconda consorte Anna, con cui era rimasto sposato per tre decenni fino al 1999, l'anno del matrimonio con Wendi Deng, una imprenditrice salottiera: il divorzio da quest'ultima nel 2014 era arrivato tra voci di una relazione di Wendi con l'ex premier britannico Tony Blair che era anche stato il padrino di Grace e Chloe, le due figlie più giovani del miliardario.

