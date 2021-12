La regina Elisabetta, 96 anni ad aprile, ha un doppio motivo per festeggiare il 25 dicembre. Nonostante le Festività natalizie appena trascorse siano state le più tristi della sua vita per la morte dell'amato Filippo, a cui ha dedicato il discorso di fine anno, la sovrana più longeva del Regno Unito ha celebrato una doppia ricorrenza il giorno di Natale.

La doppia ricorrenza che la regina Elisabetta festeggia il giorno di Natale

Per la royal family il 25 dicembre non significa solamente tacchino ripieno, torte salati e biscotti al pan di zenzero fatti in casa. In quello stesso giorno ricorre il compleanno di una stretta parente nonché fidata amica della regina Elisabetta. Stiamo parlando della cugina di primo grado principessa Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel di Kent, nata il 25 dicembre 1936 dal principe George, duca di Kent, e dalla principessa Marina di Grecia e Danimarca. Casualmente la principessa è nata lo stesso giorno di sua zia Alice, duchessa di Gloucester, che infatti, come la nipote, si chiamava di secondo nome Christabel.

Chi è la principessa Alexandra di Kent

Seconda di tre figli – suo fratello maggiore, il principe Edoardo, duca di Kent, nacque nel 1935 e suo fratello minore, il principe Michele di Kent, nel 1942 –, Alexandra è nata a Londra, ma ha trascorso la maggior parte della sua infanzia nella casa di campagna di famiglia a Coppins nel Buckinghamshire. Nella royal family è stata una vera pioniera poiché è stata la prima principessa a frequentare il collegio della Heathfield School di Windsor, prima di andare a studiare a Parigi.

Rimasta orfana di padre a 7 anni dopo che il principe George morì in un incidente aereo in Scozia il 25 agosto 1942, la principessa Alexandra si concentrò sui suoi studi e si formò anche al Great Ormond Street Hospital. Il 24 aprile 1963 sposò Sir Angus James Bruce Ogilvy nell'Abbazia di Westminster. Alla cerimonia, seguita da circa 200mila persone, parteciparono diversi membri della famiglia reale.

Dalla loro unione sono nati i figli James e Marina, e quattro nipoti: Flora Alexandra Vesterberg e Alexander Charles Ogilvy, rispettivamente nel 1994 e nel 1996, e Zenouska May Mowatt e Christian Alexander Mowatt, nel 1990 e nel 1993.

L'amicizia tra la regina Elisabetta e la principessa Alexandra

Il giorno di Natale la regina Elisabetta festeggia con piacere il compleanno della principessa a cui è molto legata. Negli anni Alexandra si è sempre distinta per il suo indefesso impegno a favore di centinaia di enti di beneficenza quali Independent Age, Sightsavers, Florence Nightingale Foundation e Nature in Art Trust, proseguito anche dopo il 2004, anno della morte del marito. Nel recente documentario Princess Alexandra: The Queen's Confidant, l'esperto reale Hugo Vickers ha dichiarato: «I membri di maggior successo della famiglia sono quelli che non competono con la regina ma che la sostengono, e lei rientra decisamente in quella categoria».