Romina Power attacca Selvaggia Lucarelli dopo le battute con Al Bano: «Sfacciata, irrispettosa e stupida». La risposta: «È gelosa?»

Romina Power al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli. In un commento su Instagram a una foto che immortalava Al Bano a Ballando con le Stelle, la cantante ha cercato di prendere le difese dell'ex marito attaccando la giornalista, giurata della trasmissione in onda sulla Rai. «Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman», ha scritto Romina Power in inglese («L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida», la traduzione.

Non è chiaro cosa abbia provocato lo sfogo della Power non essendoci stato nessuno scontro tra la Lucarelli e Al Bano nell'ultima puntata del dance show. L'unico riferimento plausibile è allo scambio di battute sui look. «Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli», aveva detto Al Bano. «Ti piacevo di più in versione Romina», la risposta della giurata.

«Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia», il commento di Selvaggia Lucarelli alle parole di Romina Power.