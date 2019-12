Francesco Totti e Pierfrancesco Favino si sfidano a beachvolley nel lussuoso resort alle Maldive

Pierfrancesco Favino e Francesco Totti si sfidano a beachvolley. L'attore e il calciatore stanno trascorrendo dei giorni di vacanza in un lussuoso resort alle Maldive, insieme anche ad altri vip, ma tra un lettino e il sole non hanno rinunciato anche a un po' di movimento.

A documentare il match è Favino nelle sue Instagram stories in cui ironizza sulle sue performance e su quelle di Totti riportando alcuni scatti della partita. Una partita, tra l'altro, molto seguita, visto che intorno a loro si sono radunate deiverse persone. Dall'ironia di Favino non sfugge nemmeno Totti che in uno scatto viene paragonato a Enzo Iacchetti. Nello stesso posto si sono ritrovati non solo Favino, la famiglia Totti e Ezio Greggio e Romina Pierdomenic, ma anche Wanda Nara con Icardi. Tutti pronti a festeggiare il 2020 in arrivo, ammazzando l'attesa con colpi di pallone.



