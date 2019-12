Francesco Totti in fuga alle Maldive per le feste, e Ilary Blasi 'regala' una foto sexy

Francesco Totti e Ilary Blasi sono concessi una vacanza alle Maldive per queste feste. Come tanti altri vip hanno scelto un posto al sole e al caldo per salutare l'anno vecchio e cominciare il nuovo con la giusta grinta. E ovviamente non sono mancati scatti e video delle vacanze. In una stories la conduttrice indossa un bikini sexy rosso e passeggia sulla spiaggia bianca mostrando il lato B. Una passeggiata che ha fatto girare la testa a molti suoi followers.

Appena approdati alle Maldive hanno pubblicato anche immagini con la famiglia e panorami mozzafiato. Ilary Blasi, classe 1981, il prossimo 29 aprile compirà 39 anni. Sposata con Totti dal 2005, è mamma di tre bambini: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Ci sono proprio tutti nel resort di lusso delle Maldive. E se Ilary non rinuncia alle passeggiate all'insegna del relax e agli scatti sexy, il "Pupone" non disdegna gli allenamenti e coinvolge la secondogenita.

Prima di Natale la coppia ha fatto visita alla Comunità di Sant'Egidio di Ostia portando un sorriso ai suoi ospiti. I due hanno incontrato i bambini e i ragazzi della Scuola della Pace e hanno posato per una foto tutti insieme. Per tutti è stata una visita inaspettata e speciale. I dirigenti della struttura di volontariato non avevano svelato l’identità degli amici che sarebbero venuti a trovarli e quando la coppia è entrata gli ospiti non potevano credere ai loro occhi. L'ex capitano della Roma ha regalato anche una sua maglietta di calcio autografata con la dedica "alla Comunità di Sant’Egidio con affetto e amicizia".



