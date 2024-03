«A 64 anni sfoggio un fisico statuario. Come faccio a rimanere giovane? Compro questi cibi e seguo la regola del 90/10»

Sui social media non è sempre facile prevedere cosa o chi diventerà virale, ma quando si tratta di influencer di una certa età che dimostrano molti anni in meno rispetto a quelli che hanno, allora c'è una buona possibilità che questi "diversamente giovani" conquisteranno l'attenzione di tanti follower. È successo ad Harrah Brown, content creator 64enne, che ha sfoggiato sui social un fisico perfetto nonostante l'età e 4 figli.

La donna posta regolarmente su TikTok i suoi consigli per rimanere «bella, in forma e sicura di sé a qualsiasi età», lasciando gli utenti a bocca aperta dopo aver visto i video che la ritraggono mentre esce da una piscina o mentre si sistema i capelli con un taglio giovanile.

La regola 90/10

Harrah Brown, che vive negli Stati Uniti e dice di aver iniziato ad allenarsi solo a 61 anni, ha spiegato come riesce a tenersi in forma e a mantenere un aspetto così giovanile: tutto dipende da una semplice regola alimentare che segue sempre. «Questi sono i cibi che compro ogni settimana. Pratico la regola del 90/10», ha detto l'influencer. «Il 90% della dieta sono cibi pieni di nutrienti, quando mangio a casa, mentre il 10% è lo "sgarro" che faccio quando vado a pranzo e cena fuori». L'influencer ha raccontato al pubblico che attenersi al piano l'ha aiutata a eliminare il grasso della pancia accumulato durante la menopausa, rendendola «più magra e forte», riporta il New York Post.

In uno dei suoi video, la signora ha mostrato al pubblico la spesa fatta al supermercato.

Mirtilli e lamponi

Secondo numerosi studi, i frutti di bosco sono tra gli alimenti più salutari che si possano mangiare. «In media, le persone che mangiano più frutti di bosco sembrano vivere un po' più a lungo», ha dichiarato al Washington Post Eric Rimm, professore di epidemiologia e nutrizione alla Harvard T.H.

Chan School of Public Health, nel 2021.

Una tazza di frutti di bosco freschi al giorno, quando sono di stagione, è una buona idea, ha suggerito Rimm, anche se molti esperti non disdegnano nemmeno i frutti di bosco surgelati.

Olio d'oliva

Pietra miliare della venerata Dieta Mediterranea, uno studio del 2023 ha dimostrato che l'olio d'oliva può «abbattere il grasso della pancia causato dall'invecchiamento», quello che la stessa Harrah Brown ha combattuto e sconfitto. L'olio d'oliva è anche associato alla salute del cuore e alla longevità.

Ogni tipo di frutto e verdura contiene sostanze benefiche per la salute, ma quelle proprie dell’olio d’oliva, chiamate fenoli, sono particolarmente potenti, ha rivelato a National Geographic Mary Flynn, ricercatrice nutrizionista nonché fondatrice dell’Olive Oil Health Initiative (Iniziativa per la salute con l’olio d’oliva) della Brown University. I nutrienti contenuti nell’olio extravergine d’oliva si sono rivelati utili per numerose condizioni di salute, tra cui le cardiopatie e il diabete.

Latte di mandorla, pistacchi e burro di arachidi fresco macinato

Un altro alimento fondamentale nella borsa della spesa della 64enne è la frutta a guscio. Uno studio recente ha inoltre dimostrato che il consumo di alcune noci può aiutare a ridurre il grasso della pancia, ha scritto il Nyp. Gli esperti, infatti, esaltano regolarmente l'alimentazione a base di frutta secca, citando le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che possono contribuire a rallentare il processo di invecchiamento.

Gli esperti di alimentazione consigliano il consumo di frutta secca durante tutto l’anno poiché, essendo ricca di sali minerali, vitamine, fibre e grassi insaturi, possiede innumerevoli proprietà che ne fanno un alimento ideale, soprattutto a colazione.

Salmone e halibut

Harrah Brown ha raccontato ai suoi fan che ama molto mangiare il pesce a cena, anche per il suo apporto di proteine. Molti studi affermano che il consumo di due pasti a base di pesce alla settimana portano alla riduzione del rischio di mortalità.

Il pesce azzurro è anche ricco di antiossidanti, che possono contribuire a migliorare l'aspetto rallentando i segni dell'invecchiamento, ha dichiarato al The Express la dietista Johanna Angman.

Cetrioli, lattuga romana, cavolo verde e coriandolo

La verdura è una parte importante della spesa della content creator 64enne: cetrioli, lattuga romana, cavolo verde e coriandolo sono tra quelli che ama di più. Secondo uno studio della Harvard T. H. Chan School of Public Health, tre porzioni di verdura al giorno possono contribuire ad aumentare l'aspettativa di vita.