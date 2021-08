Meghan e Harry, la regina Elisabetta ne ha abbastanza: pronta a portarli in tribunale

Secondo quanto riportato da alcuni media, la regina Elisabetta starebbe pianificando una risposta per vie legali riguardo agli attacchi da parte del duca e della duchessa del Sussex.



Secondo quanto riferito, il monarca di 95 anni avrebbe ordinato agli assistenti senior di Buckingham Palace di studiare il contrattacco dopo le ripetute critiche di Meghan Markle e del principe Harry e il suo team legale starebbe chiamando esperti di diffamazione e privacy dopo che la regina ha detto «Ora basta, ne ho abbastanza».

APPROFONDIMENTI LONDRA Harry e William, pace dopo la tensione? I fratelli davanti alla... LA POLEMICA Harry e Meghan, la loro reazione ai fatti in Afghanistan scatena i... L'ACCUSA Meghan Markle, il programma per le donne fa flop: «È... GRAN BRETAGNA Harry e Meghan Markle, quando le produzioni per Netflix? Storia di un... I RUMORS Meghan Markle compie 40 anni e arrivano gli auguri (striminziti) di...

La regina Elisabetta e i Sussex ai ferri corti

Meghan Markle, il programma per le donne fa flop: «È spazzatura, nessuno vuole lezioni da lei»

Harry e Meghan Markle, quando le produzioni per Netflix? Storia di un (possibile) flopMeghan Markle compie 40 anni e arrivano gli auguri (striminziti) di Elisabetta, William e Kate. Ma lei non festeggerà

Una fonte ha detto al quotidiano Sun: «C’è un limite a quanto si può accettare da parte dei reali e stavolta Harry e Meghan avrebbe spinto oltre ogni confine le loro dichiarazioni oltraggiose. Verranno processati. Harry e Meghan saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati».

Il team dei legali potrebbe anche mettersi in contatto con gli editori del prossimo libro del principe Harry per richiedere una copia del suo contenuto ed esercitare il diritto di rispondere.

Buckingham Palace, da parte sua, non ha confermato le affermazioni né fornito un commento quando è stato contattato dal Daily Mirror ma sembra che siano stati informati i rappresentanti legali di Meghan e Harry.

Il mese scorso il principe Harry aveva annunciato la firma di un contratto per il suo libro. rivelando che pubblicherà un volume di memorie «accurato e totalmente veritiero» e sarà pronto per il prossimo anno.

In una dichiarazione ha detto che lo stava scrivendo e, secondo quanto riferito da fonti attendibili, la notizia ha causato “tsunami” nei circoli reali.

Una fonte in precedenza aveva detto al Mirror: «Dalla loro intervista con Oprah Winfrey, la tensiona tra Harry, Meghan e i reali è diventata molto alta poiché gran parte di ciò che la coppia ha affermato si è dimostrata infondata».