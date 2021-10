Regina Elisabetta ricoverata una notte in ospedale: «Ha bisogno di molto riposo». Paura a Buckingham Palace

L'annuncio è stato diffuso direttamente da Buckingham Palace: la regina Elisabetta ha trascorso la notte di mercoledì in ospedale per alcune visite di controllo. Non le succedeva dal 2013. In precedenza aveva annullato un viaggio in Irlanda del nord che sarebbe dovuto durare due giorni. Il consiglio dei medici è stato differente. Dopo le dimissioni, la regina, 95 anni, è andata al Castello di Windsor per due giorni che in teoria dovrebbero essere dedicati al totale riposo.

Il riposo

Ha spiegato uno dei portavoce: «Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcune indagini preliminari, tornando al Castello di Windsor all'ora di pranzo. Rimane di buon umore». La scorsa settimana Elisabetta era stata fotografata mentre, per la prima volta in pubblico, si aiutava con un bastone da passeggio, in occasione del centenario della Royal British Legion.



Secondo i media britannici la regina Elisabetta II è stata ricoverata per semplici «indagini preliminari» anche se non sono stati forniti ulteriori particolari. Di certo si sa che la visita medica effettuata da alcuni specialisti è avvenuta nell'ospedale privato di King Edward VII, nel cuore di Londra, non lontano da Regent's Park. Secondo il quotidiano The Guardian una fonte di Buckingham Palace «ha affermato che il team medico che l'ha aiutata ha adottato un approccio cauto. Ha aggiunto che il pernottamento era per motivi pratici e che giovedì pomeriggio lavorava, svolgendo lavori leggeri; è stato anche detto che la sovrana era delusa per non potere recarsi in Irlanda del Nord e ha ascoltato con riluttanza il consiglio dei suoi medici». Secondo quanto appreso dall'agenzia britannica Pa, il breve ricovero è stato deciso in effetti per «ragioni pratiche», in modo da consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari, anche se c'è riserbo sulla tipologia di questi controlli. Elisabetta II è attesa da molti impegni nel prossimo futuro, fino ai preparativi del Giubileo di Platino per il suo settantesimo anniversario sul trono, che cade nel 2022. Si tratta di un periodo molto impegnativo: il Regno Unito sta affrontando una nuova ondata di contagi per Covid, mentre la regina negli ultimi mesi ha dovuto sopportare il dolore per la perdita del principe consorte Filippo.

L'età

Proprio nei giorni scorsi la Regina aveva gentilmente rifiutato il premio che le era stato assegnato Oldie of the year, anziano dell'anno. Aveva fatto sapere: «Ognuno di noi ha l'età che si sente». Su consiglio dei medici, però, Elisabetta II ha deciso di rinunciare agli alcolici, a partire dal Martini. Secondo The Sun quello di mercoledì è stato il primo pernottamento in ospedale negli ultimi otto anni. L'ultima volta era stata ricoverata nel marzo del 2013 a causa di un virus allo stomaco, sempre nell'ospedale King Edward VII. In quarant'anni solo cinque volte è entrata in ospedale come paziente.