Re Carlo vuole i figli di Harry e Meghan al compleanno. L'esperta reale: «Occasione d'oro»

Da qualche anno, ormai, la Royal family non è più quella di una volta, infatti, da quando Harry ha sposato Meghan Markle è un po' tutto cambiato: basti pensare che il principe e sua moglie hanno rinunciato a tutti i titoli pur di vivere la loro vita lontani da Londra. Da quando si sono trasferiti a Montecito nel 2020, i rapporti sono completamente cambiati e dopo il documentario Netflix, l'intervista choc con Oprah Winfrey e il libro Spare, le crepe tra Sussex e Windsor sono diventate sempre più profonde.

Ora, Re Carlo III vorrebbe cercare di risanarle.

Il "piano" di Re Carlo III

Re Carlo III è stato incoronato il 6 maggio scorso, alla cerimonia, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone, aveva partecipato anche il principe Harry senza, però, Meghan Markle e i bambini, Archie e Lilibet. Nemmeno in quell'occasione, quindi, il nonno aveva potuto vedere i suoi nipotini ma adesso, stando a quanto rivela il The Sun, sembrerebbe che Carlo stia escogitando una specie di piano per portarli a Palazzo e far conoscere loro anche i cuginetti George, Charlotte e Louis. Infatti, il re compirà 75 anni il 14 novembre prossimo e potrebbe organizzare una festa in famiglia alla quale sarebbero invitati anche i Duchi di Sussex. Il tabloid rivela anche che potrebbe esserci una cena privata per amici e parenti a Highgrove House, la sua casa di campagna nel Gloucestershire. In merito si sono espressi anche diversi esperti reali.

Le parole dell'esperta reale

L'esperta reale Angela Levin si è espressa in merito all'argomento parlando a GB News: «Carlo vorrebbe a Londra i figli di Harry e Meghan e se loro desiderano trovare una scusa per riavvicinarsi alla famiglia questa potrebbe essere la loro chance migliore. Harry dovrà decidere ma la porta è aperta. Il principe, comunque, potrebbe decidere di andare da solo e portare solo Archie con sé, dato che, adesso è un bambino abbastanza grande e quindi potrebbe conoscere i suoi cugini. Tuttavia, proprio come per le celebrazioni dell'incoronazione sarà necessario aspettare e vedere chi si presenterà e chi, invece, rifiuterà l'invito».