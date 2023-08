La principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo (e supera il fratello George): ecco quanto valgono i suoi look

La principessa Charlotte influenza la moda dal giorno in cui è nata. Da quando mamma Kate Middleton l’ha mostrata al mondo sulle scale della Lindo Wing del St.

Mary Hospital di Londra, avvolta in una coperta bianca fatta a mano. Era una creazione di Gh Hurt & Son che dopo pochi minuti si sono visti piombare sul loro sito 100.000 utenti collegati da tutto il mondo. Lo scialle, fatto a mano di lana merino, costava circa 150 euro. Da allora Charlotte è diventata (senza volerlo) una influencer. Anzi di più. La secondogenita di Kate e William a 8 anni sarebbe la bambina più ricca del mondo, secondo una ricerca condotta da Electric Ride on Cars e riportata da The Mirror.

Più ricca dei fratelli

Solo indossando vestiti la piccola Charlotte varebbe ben 3,6 miliardi di euro. Una cifra enorme che sarebbe stata calcolata in particolare grazie a una stima della sua futura eredità, ma anche tenendo conto del suo impatto sull’economia britannica. «Sebbene il suo patrimonio netto sia diminuito del 12% dal 2021 - si legge nella ricerca - continua a battere il fratello maggiore, il principe George, apparentemente a causa dell'effetto Kate Middleton». Non si tratta della sua influenza da un punto di vista istituzionale, bensì riguarda le sue scelte di stile - per sé e per la figlia - che risultano talmente influenti da avere un enorme impatto sulle tendenze della moda. Secondo gli esperti, dunque, la principessa Charlotte è leggermente più avanti di suo fratello maggiore, il principe George, secondo in linea di successione al trono, che ha un patrimonio netto stimato che si ferma a 3,4 miliardi di sterline.

Gli outfit andati a ruba

Nel mondo della moda da bambini, Charlotte è già un’ispirazione. Qualche esempio? Durante una delle sue ultime apparizioni al torneo di Wimbledon indossava un paio di occhiali da sole rotondi color salmone di marca Leosun diventato un trend assoluto. Il loro sito, durante il match, ha visto un aumento di traffico del 450%. Quel particolare paio di occhiali non era disponibile (perché era un vecchio modello), ma l’interesse per il brand inglese quasi sconosciuto è salito alle stelle, aumentando anche le vendite all’estero. Mentre l’abitino che la bambina indossava, azzurro a fiori del marchio spagnolo Friki (uno dei preferiti di Kate), è andato sold out nello spazio di poche ore e adesso è disponibile solo per la pre-ordinazione. Eppure, non è tanto economico: 200 euro. La piccola trendsetter ha fatto anche la fortuna di un altro abito, quello rosso con paillettes indossato per il grande party al Palazzo in occasione del Giubileo di Platino. Il capo, di Monsoon (50 euro), con gonna di tulle, è sparito dal sito del brand in poche ore ed è tornato in produzione proprio grazie alla sua straordinaria popolarità.

La prima ragazza a Eton

Ma di primati Charlotte ne potrebbe avere anche altri. Se suo padre, il principe William, è stato il primo erede al trono a frequentare il prestigioso college maschile di Eton, lei potrebbe essere la prima ragazza. La famosa e antica scuola di Eton classificata come full boarding school - il che vuol dire che gli studenti fra i 13 e i 18 anni vi soggiornano a tempo pieno notte e giorno -, starebbe infatti per aprire le porte anche alle femmine. E una della prime studentesse a iscriversi a Eton a 600 anni dalla sua fondazione sarebbe proprio la principessa Charlotte, fra cinque anni. Di sicuro, sarebbe il primo membro della royal family di sesso femminile a frequentare Eton, cosa che le ritaglierà uno spazio autorevole nella storia del Regno Unito.

Gli altri bimbi più ricchi del mondo

Se a dominare la classifica sono i due figli maggiori del principe William e Kate Middleton, più in basso appaiono gli altri bambini che appartengono alla Famiglia Reale. In effetti, il loro fratellino, il principe Louis, è arrivato di recente al tredicesimo posto con un valore di 102 milioni di sterline. Il cugino della principessa Charlotte, Archie Mountbatten-Windsor, figlio del principe Harry e Meghan Markle, invece, si trova al 17esimo posto con una fortuna di 32 milioni di sterline. Ma i bambini della Famiglia Reale inglese non sono gli unici presenti nella classifica stilata dagli esperti. Insieme a loro, infatti, si trovano anche i tanti figli delle celebrità. Questo è in particolare il caso di Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, che si trova al quinto posto appena davanti a Stormi Webster, la figlia di Kylie Jenner e Travis Scott, seguita dal figlio di Will e Jada Pinkett-Smith, Jaden Smith.