Kate e il compleanno del principe George: la principessa infrange la "regola" e rompe la tradizione. Cos'ha fatto

Oggi, sabato 22 luglio, a Buckingham Palace è festa: il principe George, infatti, ha spento 10 candeline e la Roayl family ha pubblicato nei suoi profili ufficiali una foto dell'erede al trono sorridente. Proprio per realizzare il tenero scatto che ha riscosso moltissimo successo sui social, Kate Middleton avrebbe "infranto" una tradizione di famiglia che si tramanda, ormai, da diversi anni. Ecco che cos'ha fatto la principessa del Galles.

Kate e la mossa inaspettata

Quando un qualsiasi membro appartenente a una famiglia reale compie gli anni, è protagonista di qualche fatto rilevante o svolge qualche attività che lo pone al centro dell'attenzione, solitamente viene immortalato da fotografi professionisti, chiamati proprio per fermare nel tempo l'importante momento.

Kate Middleton aveva in qualche modo rivisitato questa usanza: da sempre appassionata di fotografia, la principessa si era sempre occupata personalmente di fotografare i suoi bambini, come del resto farebbe qualsiasi mamma orgogliosa. Però, questa speciale "tradizione" di famiglia è stata infranta proprio nel compleanno del principe George. Kate, infatti, avrebbe chiesto alla fotografa Millie Pilkington di immortalare il suo bambino così che lo scatto risultasse pressoché perfetto. In realtà, non è la prima volta che la principessa chiede aiuto all'artista: anche per il compleanno di Charlotte e Luois si era rivolta a Millie.

Secondo i sudditi inglesi, non è rilevante in modo negativo il fatto che Kate Middleton non abbia scattato le foto personalmente perché la principessa ha dimostrato in più occasioni di essere una mamma attenta e premurosa nei confronti dei suoi tre bambini.