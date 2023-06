Kate Middleton in rosa, l'abito riciclato è un incanto. Ma arriva la domanda scomoda: «Non lo dire a nessuno»

La principessa Kate riesce sempre a stupire. Bella ed elegante, Kate Middleton si dimostra ogni giorno di più meritevole della corona reale. Per i sudditi è lei la regina. Durante l'ultima apparizione pubblica è tornata a stupire con un outfit molto elegante e, anche questo, riciclato. Dopo aver giocato (e segnato qualche punto), durante il suo incontro con Roger Federer a Wimbledon, in vista dell'inizio del torneo di tennis, il terzo del Grande Slam, la principessa del Galles ha voluto vestire i panni della futura regina e il risultato ha lasciato tutti senza parole. Persino i bambini, protagonisti dell'evento, non hanno potuto fare a meno di rimanere incantati di fronte a Kate. Nonostante tutto, però, c'è stato un bambino che le ha posto una domanda che ha lasciato la principessa Kate molto interdetta.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Kate e la domanda curiosa

La principessa Kate è stata protagonista di un momento molto curioso durante la sua ultima uscita pubblica. Kate ha presenziato alla riapertura dello Young Victoria&Albert Museum, un museo dedicato ai bambini e alla storia dell'arte. La principessa ha incontrato i veri protagonisti della giornata, i bambini e ha passato molto tempo con loro, visitando le nuove gallerie del museo: Play, Imagine e Design, ciascuna orientata a gruppi di età diverse. Le gallerie ospitano più di 2.000 oggetti delle collezioni del V&A, dai giocattoli nostalgici alle sculture antiche. Kate ha voluto intrattenere i bambini condividendo con loro le sue conoscenze sull'arte e il design. La principessa, infatti, ha studiato storia dell'arte al college ed è una vera appassionata. Un bambino, tuttavia ha messo in difficoltà Kate Middleton, facendole una domanda che lei proprio non si aspettava. Nel bel mezzo della spiegazione, il bambino ha chiesto, sottovoce: «Tu sei grande per il Museo, quanti anni hai?».

Il museo, infatti, è dedicato ai bambini più piccoli e la principessa non rientrava proprio nel target dedicato, da 0 a 14 anni. Kate, tuttavia, ha risposto, con tono basso e in modo imbarazzato: «Ne ho 41, ma non lo dire a nessuno. Questo museo è per i più piccoli, ma lo volevo visitare anche io».

La principessa Kate ha indossato l'abito "Ahana", dal costo di 834 euro, di uno dei brand più amati dai reali, Beulah. Ha abbinato l'abito rosa cipria a orecchini pendenti di diamanti e i suoi fidati tacchi Jimmy Choo bianchi. L'abito Beulah a maniche corte con corpetto aderente, midi fluttuante e cintura in vita è perfetto per le serate estive, e sono in molte ad everlo utilizzato nelle scorse occasioni ufficiali, in diversi colori. Ma la principessa Kate è una trendsetter: lei i trend li crea, non li segue. Kate, infatti, aveva anticipato la moda degli abiti midi, indossando lo stesso abito rosa cipria già nel 2021, durante la finale maschile del torneo di Wimbledon.