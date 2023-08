Meghan Markle, il cerotto antistress spunta sotto a un cappotto di lana (con 22 gradi), la duchessa sull'orlo di una crisi di nervi?

Un nuovo accessorio è spuntato nel look (sempre molto glamour) di Meghan Markle. Non una borsa o un gioiello lussuoso, ma un cerotto antistress che la duchessa di Sussex ha indossato sul polso sinistro durante un evento a Montecito, dove ha partecipato senza Harry che si trova in Giappone. Nel particolare outfit che ha sfoggiato, l'antistress è saltato all'occhio. Ma che cos'è?