Raffaella Fico single: «Piero? L'ho lasciato io, si è rivelato una grande delusione»

Amore al capolinea tra Raffaella Fico e Piero Neri. Nonostante i bouquet di rose rosse che l'imprenditore aveva inviato all'ex compagna di Mario Balotelli durante il Grande Fratello Vip, e le dichiarazioni con tanto di anello, tra i due la storia sembra essere finita e, a quanto pare, nemmeno molto bene. A dare la notizia è la stessa Fico attraverso Instagram.

Grande Fratello Vip, le lacrime di Raffaella Fico: «Balotelli mi cacciò di casa e chiamò la polizia. Oggi l'ho perdonato»

Raffaella Fico non è più fidanzata con l'imprenditore Piero Neri. Un fulmine a ciel sereno arrivato attraverso le storie Instagram della showgirl. La Fico e Neri, insieme dal 2021, sembravano una coppia estremamente solida.

Anche durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip i due hanno fatto di tutto per mostrare quanto grande fosse il loro amore tra mazzi di fiori, aerei con striscioni che volavano sulla casa, gioielli preziosi e la promessa di sposarsi una volta usciti dal reality condotto da Alfonso Signorini.

La domanda

Ma qualcosa è andato storto e così è arrivata la rottura ufficializzata da Raffaella attraverso il suo box domande delle storie di Instagram. Alla domanda di un suo follower che le chiede come procede la sua relazione con Piero, la Fico risponde a sorpresa: «A dire il vero l’ho lasciato… non sono più fidanzata - e poi aggiunge - Lasciamo stare…brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione».

Forse la tanto agognata proposta di matrimonio non è più arrivata? Raffaella Fico non aggiunge altro ma sembrerebbe aver messo un punto definitivo alla sua storia d'amore con l'imprenditore.

Porte aperte, invece, alla possibilità di entrare nuovamente all'interno della casa del GF Vip: «Sì lo rifarei, è stata un'esperienza fantastica anche se breve».