La principessa Charlene torna a Monaco dal principe Alberto: a casa dopo 10 mesi in Sudafrica

La principessa Charlene torna a Monaco. Sono passati dieci mesi circa dalla sua partenza, quando aveva deciso di trasferirsi in Sudafrica. Charlene, 43 anni, è rientrata dal Principe Alberto e dai loro due figli, i gemelli di sei anni Jacques e Gabriella, dopo tante voci e rumors su una loro rottura.

Princess Charlene has returned to Monaco after a 10-month-long absence https://t.co/E9CLAVdq7R

— Daily Express (@Daily_Express) November 8, 2021