Principe Filippo, l'ultima conversazione con il figlio Carlo: «Ecco cosa ci siamo detti prima che morisse»

Il 9 aprile scorso il principe Fillippo è morto all'età di 99 anni. Due mesi dopo avrebbe compiuto 100 anni. In una intervista rilasciata alla Bbc il principe Carlo ha rivelato l'ultima conversazione avuta col papà il giorno prima che morisse. Parole toccanti, commosse, che hanno mostrato un lato tenero del principe del Galles e il rapporto di complicità e di ironia che ha avuto con il papà. Una telefonata nella quale Carlo informava Filippo della volontà di organizzare una grande festa per il traguardo dei 100 anni. Una provocazione figlia della poca volontà, risaputa a Buckingham Palace, di festeggiare ogni ricorrenza conferma la sua scelta di una vita riservata, sempre al fianco ma un passo indietro rispetto alla Regina Elisabetta.

Filippo e Carlo, l'ultima conversazione tra papà e figlio

«Stiamo organizzando il tuo compleanno», disse Carlo, tremante, sapendo come il papà non fosse assolutamente entusiasta dell'idea. «Dovetti ripeterlo più forte, era un po' sordo e non aveva sentito bene», ha dichiarato alla Bbc. «Sarà una grande festa», aggiunse il principe al papà. La risposta di Filippo, concisa come sempre, fu carica di autoironia: «Devo essere vivo per festeggiare». Carlo sapeva che si trattava degli ultimi giorni di vita del principe di Edimburgo. Il giorno dopo infatti morì. «Sapevo che l'avresti detto!», ha risposto ancora Carlo a Filippo in quella che è poi diventata l'ultima conversazione tra i due.

Il tributo a Filippo

Lo scambio tra i due verrà ricordato dal futuro re in un nuovo programma della Bbc One che andrà in onda mercoledì sera intitolato "Prince Philip: The Royal Family Remembers". Un tributo che vedrà tutti i figli e i nipoti adulti di PhiFilippo lip ricordare alcuni dei loro ricordi più cari - e più divertenti - dell'indomito duca, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Robert Hardman di The Mail ha scritto e coprodotto il programma, intervistando il principe Carlo e altri membri della famiglia nel processo.