Pomeriggio 5, Can Yaman e Diletta Leotta: «È un fotomontaggio, ecco le prove»

Can Yaman ha mostrato sui social il regalo più bello mai ricevuto. Con accanto l'inseparabile Diletta Leotta ha presentato ai followers il cavallo di nome Cassius. A Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso, hanno sollevato il dubbio che lo scatto sia frutto di un fotomontaggio. Gli opinionisti noti al pubblico di Canale 5 hanno spiegato su Instagram, e non solo, che questa storia d'amore ha tutta l'aria di essere stata costruita a tavolino.

Can Yaman e Diletta Leotta, il presunto fotomontaggio

Secondo alcuni la foto con Cassius è finta. «Non c'è l'ombra di Can ed è strana», hanno detto in studio riprendendo qualche commento sui social. E mentre un sito turco lancia un'indiscrezione secondo cui la conduttrice sportiva sarebbe già in dolce attesa, in Italia qualcuno sottolinea che tra i due «non si vede l'affetto».

Can Yaman e Diletta Leotta, il dubbio

«Sono due estranei che devono fare una foto finta. Ogni volta c'è lo staff dietro di loro», sono le parole finite in rete e rilanciate da Pomeriggio 5 per commentare il dietro le quinte di uno scatto romantico pubblicato qualche giorno fa su Instagram. Ed è un nuovo giallo.

