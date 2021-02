«Paolo Brosio voleva tradire la fidanzata con me», la rivelazione choc di Manuela Ferrera a Domenica Live

«Paolo Brosio ha cercato di tradire la sua fidanzata con me» commenta così Manuela Ferrera, ma Paolo Brosio nega. Questo il punto della situazione quando nello studio di Domenica Live entra Manuela Ferrera, che commenta così l'accaduto: «Voglio chiarire una volta per tutte questa situazione in cui mi sono trovata. Questo triangolo sentimentale non voluto. Oltre a quell'incontro a Tiki Taka con Paolo non c'è stato altro, ma in quell'occasione, immortalata anche nella foto mandata in onda, ha cercato anche la bocca secondo me. Ha fatto poi degli apprezzamenti, con battutine, durante la puntata. Si parlava del mio calendario, voleva sapere dove avevo scattato quelle foto, facendo allusioni che sarebbe venuto a aiutarmi durante gli scatti, in cui ero totalmente nuda».

«Non è accaduto nulla di quanto è stato detto. Lei mi ha chiesto il selfie, e non è vero che ho aspettato quaranta minuti fuori dal suo camerino Ferrera dopo la trasmissione di cui eravamo ospiti insieme» aveva già commentato così dalla D'Urso l'accaduto Paolo Brosio.

«Ne avrei da raccontare, tantissime. Sono qui non per scagliarmi contro di loro, anche se Maria Laura è stata molto infida con me. Si è ripresentato il solito cliché e le solite battutine tra donne. Mi ha anche trattato come se fossi una donnaccia, e vorrei delle scuse da lei. In uno show televisivo posso comunque decidere io cosa indossare. Essere tacciata di essere una donnina da una ragazzetta non mi pare il caso. Già non ci credevo prima alla loro storia, adesso meno che mai. Credo ci sia un accordo da parte di entrambi. Brosio mi fa molta tenerezza, in lei vedo sempre un filo di cattiveria. Una ragazzetta che prende in giro un uomo come Brosio, mi fa davvero tenerezza lui. Sembra proprio che lei voglia prendere una scorciatoia per entrare nel mondo dello spettacolo».

Commento diretto della Ferrera che oggi sarà, durante Live non è la D'Urso, in ascensore con Paolo Brosio e Maria Laura per la resa dei conti.

