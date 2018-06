Sonia Bruganelli, auguri social al figlio: «Non sapevo gestirti, mi sono persa molte cose di te»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un augurio speciale quello di, moglie di, al loro figlio Davide. In occasione del 14esimodel ragazzo, la Bruganelli ha voluto fargli gli auguri su Instagram dedicandogli un pensiero molto profondo che ha commosso diversi utenti in rete.«Sei arrivato quando più avevo bisogno di te, sei cresciuto con una sorella “ingombrante“ che hai amato e difeso da subito, ti sei ritrovato una mamma che non sapeva come gestirti senza avere sensi di colpa verso tua sorella, hai portato sempre allegria e spensieratezza ed oggi che compi 14 anni io guardo questa foto e mi rendo conto che mi sono persa tante, troppe cose di te…tu mi hai perdonato, io forse un giorno ci riuscirò. Auguri amore mio». Così ha scritto facendo riferiemento alla delicata situazione familiare che hanno vissuto e vivono con la sorella.Silvia oggi ha 15 anni e dopo un lungo percorso di logopedia e fisioterapia sta bene, ma da piccola ha dovuto superare molte difficoltà. La bimba è nata con un problema cardiaco, come ha anche detto più volte Sonia, per questo motivo si è sottoposta a diversi interventi chirurgici e ciò le ha comportato dei ritardi nella crescita. Proprio per i problemi delle primogenita, gli altri due hanno avuto meno attenzioni, spiega la moglie di Bonolis, e oggi ha deciso di chiedere loro scusa, con delle parole che hanno toccato il cuore.