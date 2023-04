Orietta Berti e il marito Osvaldo: «Era magro e antipatico quando l'ho conosciuto. Vi racconto la mia esperienza da nonna»

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi. In studio c’è la simpatia effervescente di Orietta Berti, che ha appena concluso la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip.



«Osvaldo è stato un marito eccezionale. Era magro e antipatico quando l'ho conosciuto. Poi si è dimostrato il mio grande amore». Berti racconta di essere felice per le sue nipotine: «Mi chiamano la nonna truccata perché a casa sono sempre struccata». Orietta racconta che per Santa Lucia mangiava sempre i biscotti invece che ricevere i giocattoli. La clip mostra la ricetta dei biscotti tanto cari ad Orietta: nel video c'è il suo pasticcere Giordano, innamorato di Sandra Milo. L'amico di Berti entra in studio e abbraccia Silvia Toffanin. Orietta racconta: «Lui e Osvaldo non vogliono mai apparire in televisione».