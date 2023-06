Antonino Spinalbese e Carolina Stramare, la prima foto di “coppia” postata e subito dopo rimossa dall'ex di Belen: il mistero social

Antonino Spinalbese al centro del gossip. Si vocifera da tempo, che accantonata la possibilità di una storia tra l'ex di Belen e Ginevra Lamborghini, l'influencer starebbe insieme alla modella Carolina Stramare, ex Miss Italia. Loro non hanno mai confermato ma i paparazzi li hanno immortalati più volte. Ieri però sembrava ci fosse stata una svolta. Antonino, a sorpresa (forse anche sua), aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, diversi scatti, tra cui anche uno con Carolina.

Antonino e Carolina la foto social che conferma la relazione rimosso

E il gossip si scatena, c'è chi pensa si sia trattato di un errore di pubblicazione, mentre altri ipotizzano che la reale causa della cancellazione sia stata la mole di insulti ricevuti. Il mistero rimane. La foto pur rimanendo sui social una manciata di minuti è diventata in un virale. L’utenza si è divisa tra chi ha pensato si sia trattato di una mossa voluta da Spinalbese per attirare l’attenzione e chi, al contrario, si è rassegnato all’idea che i due formino, di fatto, una coppia. Ma la verità non è data saperla, per ora, i due rimangono in silenzio stampa.